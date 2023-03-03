Трагедія на Харківщині: село зазнало обстрілів з боку РФ, одна людина загинула

Село під Куп’янськом зазнало обстрілів з боку Збройних Сил Російської Федерації. Серед громадянських постраждалих від обстрілу знайшли мертву жінку, повідомляє “Преса України” з посиланням на сторінку Куп’янської ОВА.

Село Подоли, що знаходиться в Харківській області, зазнало обстрілів з реактивних систем залпового вогню з боку ЗС РФ.

Обстріл зачепив цивільну інфраструктуру, а також внаслідок атаки з боку російських військових загинула жінка приблизно 74 роки, 1949 року народження.

Глава Подолу нагадав громадянам про необхідність евакуації до спокійніших та безпечніших зон для порятунку життя.

Раніше в Куп’янську вже було оголошено евакуацію в обов’язковому порядку, вона була націлена на дітей та людей з обмеженими чи ослабленими мобільними можливостями.

Раніше обстріл ЗС РФ зазнала Дніпропетровська область.