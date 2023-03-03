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П’ятниця, 3 Березня

Севастополь здригнувся: нічні звуки роботи артилерії

Севастополь почув звуки пострілів.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Севастополь почув артилерію. 2 березня 2023 року звуки роботи артилерійських систем було чути у Севастополі, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Крим Реалії“.

Видання “Крим Реалії” повідомило про звуки артилерійських установок, приблизний час спрацювання 20:24. Проте кореспондент заявляє, що звуків ракет або сторонніх об’єктів у севастопольському небі не було помічено.

Найімовірніше це приховування інформації, викликане пропагандою Російської Федерації. Можливо, це робота Збройних Сил України, націлена на обеззброєння однієї з російських військових баз у Севастополі.

Раніше в Криму також було чути вибухи. Один із вибухів своєю потужністю змусив північну частину Севастополя почути наслідки.

Кордони Севастополя вже були закриті.

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