Севастополь здригнувся: нічні звуки роботи артилерії

Севастополь почув артилерію. 2 березня 2023 року звуки роботи артилерійських систем було чути у Севастополі, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Крим Реалії“.

Видання “Крим Реалії” повідомило про звуки артилерійських установок, приблизний час спрацювання 20:24. Проте кореспондент заявляє, що звуків ракет або сторонніх об’єктів у севастопольському небі не було помічено.

Найімовірніше це приховування інформації, викликане пропагандою Російської Федерації. Можливо, це робота Збройних Сил України, націлена на обеззброєння однієї з російських військових баз у Севастополі.

Раніше в Криму також було чути вибухи. Один із вибухів своєю потужністю змусив північну частину Севастополя почути наслідки.

Кордони Севастополя вже були закриті.