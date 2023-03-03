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П’ятниця, 3 Березня

Ентоні Блінкен: Росія має продовжити “зернову угоду” для її ж вигоди

Блінкен звернувся до РФ із проханням продовження "зернової угоди".
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Державний секретар США Ентоні Блінкен звернувся до Російської Федерації із проханням. Він сказав, що РФ має продовжити “зернову угоду”, повідомляє “Преса України” з посиланням на CNN.

Ентоні Блінкен заявляє, що “зернова угода” це одна з життєво важливих для Російської Федерації угод.

Держсекретар наголосив, що 18 березня закінчується час активності Чорноморської ініціативи, а Росія відмовляється її продовжувати.

Генеральний секретар ООН та Туреччина за свої ініціативи отримали подяку Блінкену.

Блінкен затвердив, що завдяки ініціативам ООН та Туреччини експорт зерна з української держави став більш незалежним від Російської Федерації. Це дозволило більшим обсягам зерна залишити територію України та вийти на світовий ринок.

Ще деякий обсяг зерна було втрачено під час зіткнення двох зерновозів.

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