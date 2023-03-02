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Четвер, 2 Березня

Испания завершает ремонт немецких танков для отправки на помощь Украине

Испания перешла к финальному этапу ремонта, и танки скоро направятся в Украину.
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

Ремонты немецких танков модели Leopard практически завершены. Испания начала последний этап, после которого боевые машины отправятся в Украину, сообщает “Пресса Украины” со ссылкой на El Mundo.

Капитальный ремонт немецких танков состоит из четырёх этапов, последний из которых проводится Испанией на момент 1 марта 2023 года. После тюнинга тяжёлых бронированных боевых машин они отправятся на украинский фронт для помощи Вооружённым Силам Украины.

Как подчеркнули El Mundo, последний этап ремонта танков является самым исчерпывающим из четырёх.

Общая стоимость восстановления боевых машин составила 4,1 миллион евро на шесть единиц немецких боевых машин.

Танки, которые Испания собирается отправить украинским военным ранее находились на складе базы Касетас, и хранились с учётом стандартов Альянса НАТО.

Немецкие танки это из частей заграничного вооружения, которое сможет защитить украинскую землю, как заявил Резников.

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