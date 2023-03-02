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Четвер, 2 Березня

Сумська область у небезпеці: серія вибухів під час повітряної тривоги

Сумська область почула низку вибухів.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Сумська область почула вибухи 1 березня 2023 року Сумська область почула вибухи, які, як було зазначено, є результатом захисту ППО, повідомляє “Преса України” із посиланням на Сумську ОВА.

Громадяни Сумської області 1 березня 2023 року почули серію вибухів, які виявилися результатом роботи систем протиповітряної оборони. Солдати Збройних сил України відбивали ракетні атаки з боку солдатів Російської Федерації.

1 березня 2023 року Збройні Сили Російської Федерації активно обстрілювали Україну, викликавши серію всеукраїнських повітряних тривог. Під час однієї з них цивільні області почули серію вибухів. Вони були викликані роботою українських солдатів із системами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у Тупсі так само було чути вибухи на нафтобазі.

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