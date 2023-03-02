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Четвер, 2 Березня

Шість областей України перебувають під загрозою: фахівці виявили новий штам коронавірусу

В Україні продовжує мутувати коронавірус.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання
MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 12, 2021: A medical worker handles samples at an express COVID-19 testing lab at Vnukovo International Airport. Passengers arriving from abroad are tested for the new COVID-19 strain discovered recently in the UK. Stanislav Krasilnikov/TASS –осси€. ћосква. ¬ лаборатории экспресс-тестировани€ на коронавирус COVID-19 в аэропорту ¬нуково. —танислав  расильников/“ј——

Українські фахівці з вірусів знайшли у шести областях коронавірус. Новий штам хвороби продовжує поширюватись територією України, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр громадського здоров’я.

Новий штам коронавірусу поширився на шість областей України, як уже встигли виявити вірусологи. Вірус був знайдений у Закарпатській, Сумській, Одеській, Тернопільській, Черкаській, а також Львівській областях України.

Львівська та Черкаська області додалися до списку після нещодавніх досліджень хворих українців, які підтвердили наявність нового штаму коронавірусу.

Коронавірус продовжує мутувати і поширяться Україною, тому українські вчені нагадують про правила безпеки. Мити руки після кожного походу на вулицю, а також носити маски у закритих громадських приміщеннях.

Раніше в Україні смертність підскочила вдвічі через коронавірус.

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