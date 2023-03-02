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Четвер, 2 Березня

Луганськ у небезпеці: РФ заборонила українським фермерам продаж свого врожаю

ЗС РФ заборонили фермерам заробляти життя зерном.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

Мешканці Луганської області зазнали терору. Збройні сили Російської Федерації заборонили українським фермерам продавати свій урожай. Через це врожай псуватиметься, а населення Луганської області зазнає збитків, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Генерального штабу Збройних Сил України.

Продаж зерна на зовнішньому та внутрішньому ринку в Луганській області заблоковано російськими солдатами. Це призвело до того, що врожай 2022 року псується від неможливості реалізації.

Пекарі на Луганщині також зазнали обмежень. Їм заборонили прийом зернових від фермерів, що унеможливлює реалізацію зерна. Від цієї ситуації українські фермери занепали, як повідомив генеральний штаб Збройних Сил України.

Зернове обмеження може стати ще більшою проблемою, ніж лісові пожежі в Луганську.

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