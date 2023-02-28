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Вівторок, 28 Лютого

ЗСУ у тяжкому становищі: Росія починає використовувати нові технології для ведення війни

На озброєнні ЗС РФ з'явилися новітні технології.
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні сили Російської Федерації почали використовувати нові технології. Для коригування своїх обстрілів військові РФ почали використовувати “Зоопарк-1”, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Генерального штабу України.

Комплекс “Зоопарк-1” використовується ЗС Російської Федерації для проведення розвідки на території ведення бойових дій та коригування обстрілів.

Завдяки коригуванню цього розвідувального комплексу постраждали 17 населених пунктів України.

Насамперед “Зоопарк-1” використовується для виявлення українських артилерійських установок, щоб ускладнити Збройним Силам України ситуацію на фронті.

Крім коригування та розвідки, “Зоопарк-1” здатний на сканування повітряного простору для контролю над безпілотними літальними апаратами.

Українські військові також готові до технологічного протистояння

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