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Середа, 1 Березня

Загроза для світу: танення льодовиків може стати катастрофою у майбутньому

Вчені стривожені зростанням рівня води.
Багровий Ілля  Оновлено: Екологія Коментарів немає1 хвилина читання

За останні 45 років рівень атлантичного льоду опустився до рекордної позначки. 2022 став уже п’ятим або шостим за рахунком роком, який визнаний найспекотнішим з початку ведення спостережень, повідомляє “Преса України”.

1,79 мільйона квадратних кілометрів, стільки втратила площу атлантичних морських льодів.

Вчені позначили, що тенденція найтепліших років і танення льодовиків підвищать рівень води на Землі. Насамперед тому що під водою знаходиться більша частина від цих льодовиків, а з аномально-теплими роками вони відколюватимуться від основних мас.

Підвищення Земної температури глобального характеру зможе катастрофічно підняти рівень вод за століття. Вчені зараз думають що можна зробити для вирішення цієї проблеми.

Від Антарктиди раніше відколовся айсберг розміром із два Нью-Йорки.

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