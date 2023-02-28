Суперечки про організацію бою зірок боксу: стала відома приблизна дата бою Ф’юрі та Усика

З’явилися подробиці про підготовку поєдинку, який вирішить, який спортсмен забере звання абсолютного чемпіона з боксу. Про них розповів Френк Уоррен, повідомляє “Преса України”.

Промоутер чемпіона з Британії заявив, що зараз точаться суперечки на рахунок питань організації поєдинків між командами суперників, Ф’юрі та Усика. Френк Уоррен заявив, що “цього тижня” команди зможуть знайти бодай якесь вирішення питань організації битви за пояс абсолютного чемпіона.

Також Уоррен додав, що якщо підготовка поєдинку буде провалена, то це сталося не через відсутність ініціатив та старань з боку команд чемпіонів. Ф’юрі висловив бажання повернутися, і битися наприкінці квітня 2023 року.

Орієнтовна дата бою зірок боксу це 29 квітня 2023 року. Бій проходитиме в Уемблі.

Батько Тайсона Ф’юрі раніше виявив глузування у бік українського чемпіона.