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Вівторок, 28 Лютого

Росія не готова до довгої війни: заява керівника ГУР України

Командувач ГУР повідомив про проблеми ЗС РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Керівник ГУР України Кирило Буданов повідомив, що Російська Федерація не готова до довгострокової війни. Він посилався на обмеженість ресурсів Росії, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Голос Америки“.

Буданов заявив як представник розвідувального органу України, що нестабільного перемир’я з Росією не буде. Він назвав дві основні причини. Перша це те, що українська держава не зробить цього кроку, ухваливши умови Російської Федерації. Другим аргументом стала неможливість Росії вести тривалу війну.

Керівник Головного управління розвідкою підкреслює що незважаючи на “гру м’язами” з боку Російської Федерації, вона розуміє, що війну на десятиліття вона не зможе подужати. Вона просто не готова до тривалої війни проти Збройних Сил України зі світовою підтримкою.

Можливо, через це ЗС РФ стали більш активними на основних напрямках ведення боїв.

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