Президент Зеленський ініціював засідання Ставки: які теми було порушено

Чинний президент української держави провів засідання з питань ЗСУ. На ньому обговорювалися питання можливих планів країни-агресора щодо України, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт президента України.

Нове засідання формату Ставки було проведено 28 лютого 2023 року. На ньому обговорювалися подальші перспективи на полі бою, озираючись на нинішній стан російських та українських військових сил.

У Ставці взяли участь президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, Кирило Буданов, голова ГУР України.

Окрім перспектив на найближче майбутнє на Ставці обговорювалося постачання українських військових необхідними для війни бойовими запасами. Також важливою темою було обговорення ходу тренувань українських підрозділів за кордоном.

Володимир Зеленський також повідомляв що російські війська зробили Бахмут собі важливим.