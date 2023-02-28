Ілон Маск не зупиняється: SpaceX відправила на орбіту нові супутники V2 mini

Американська компанія SpaceX опублікувала відео із запуском нових супутників на орбіту Землі. Вони відправили до космосу супутники моделі V2 mini, повідомляє “Преса України” з посиланням на Space.

Супутники, які Ілон Маск відправив на орбіту, призначені для модифікації сигналів StarLink. Вони мають удосконалити сигнал космічного інтернету.

Ракета, яка відправила супутники на орбіту, має модель Falcon 9, і її старт відбувся у Флориді. Запуск ініційований о 01:13 за часом Києва.

“Космічна погода” перенесла запуск ракети на п’ять годин, але через 64,5 хвилини після того, як ракета покинула космодром супутники провели розгортання на орбіті планети. Запуск супутників V2 mini пройшов успішно, що може у майбутньому стати фундаментом для стрибка у технологіях StarLink.

SpaceX та Ілон Маск не відмовляються від ідеї польотів на Марс.