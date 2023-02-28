Харківські поліцейські оперативно розібралися підлітками, які готувалися до масової бійки

27 лютого 2023 року в Харкові планувалася сутичка масштабного обсягу. Ініціаторами були дві групи підлітків, повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук Володимира Тимошка.

Харківські поліцейські оперативно затримали дві групи підлітків на майдані Конституції. Вони хотіли підтримати флешмоб, що виник у Російській Федерації, який у результаті призвів би до масштабної бійки.

Батьки всіх затриманих осіб наразі проходять через бесіди профілактичного характеру із представниками правопорядку Харкова.

Флешмоб, до якого приєдналися підлітки, виник завдяки аніме “Hunter x Hunter”, його суть це протистояння фанатам футболу та кавказьких мігрантів. Керівник поліції Харківської області звертається до батьків із проханням підтримувати постійний контроль зі своїми дітьми. А так само з проханням пояснення понять “добра” і “зла”, а також того, що війна ведеться і в інформаційній сфері.

Поліція з кіберзлочинів також продовжує працювати.