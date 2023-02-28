Безпека понад усе: ДСНС просить туристів не ігнорувати попередження про лавини

У Карпатах найближчим часом очікується небезпека сніголавинного характеру. ДСНС просить усіх туристів утриматися від походів у карпатські гори, повідомляє “Преса України” з посиланням на ДСНС.

Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька область 28 лютого очікують 3 рівень небезпеки сніголавинного типу.

ДСНС нагадала туристам, що походи в гори – це велика відповідальність. ДСНС закликали до громадян, які хочуть вирушити в похід оцінити свої сили та здоров’я перед тим як вирушити в дорогу, а також продумати план своєї подорожі з високим рівнем ретельності. Як наголосили ДСНС, найголовніше у походах найближчим часом — це уважне спостереження за погодними умовами та їх змінами, це може врятувати життя та здоров’я багатьом туристам.

Погані снігові погодні умови в Пакистані спричинили смерть 16 туристів.