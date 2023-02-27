Зміна роботи: голова Укрзалізниці переходить на посаду голови європейської інтеграції

Олександр Камишин залишив посаду голови Укрзалізниці, і тепер буде головою європейської інтеграції компанії українських залізниць, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм #залізні_зміни.

Глава Укрзалізниці подав у відставку, за його словами, рішення було прийнято спільно з віце-прем’єром залізничної компанії, Олександром Кубраковим. Камишин не залишатиметься без роботи, він претендує на посаду голови європейської інтеграції Укрзалізниці у країнах Європейського Союзу.

Олександр Камишин у своєму повідомленні також підкреслив, що йому не страшно залишати посаду голови, тому що робота в компанії вже налагоджена. Він подякував за це нинішньому президентові України Володимиру Зеленському, а також своєму віце-прем’єру Олександру Кубракову.

Раніше глава Укрзалізниці хотів зробити поїздки беззбитковими.