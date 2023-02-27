Україна зміцнює свої фінансові позиції: НБУ повідомляє про рекордне ввезення валюти

Щомісячне ввезення валюти до Національного банку України підвищилося з грудня 2022 року на 170 мільйонів доларів. За січень в Україну запровадили 803,4 мільйона доларів, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт Національного банку України.

Січневий показник ввезеної в українську державу готівкової валюти став найбільшим. Найбільше від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. У грудні 2022 року до українських банків ввезли 632,9 мільйона доларів, а в січні 2023 — 803,4, що на 170,5 мільйона більше ніж грудневий показник.

Відмітка експорту американської валюти також збільшилася. У січні вивезли 57,4 мільйона доларів, а у грудні 45,4 що на 12,0 мільйона менше.

Підвищення імпорту та експорту валюти в українську державу може бути добрим показником для економіки країни.

Раніше Нацбанк зміцнив гривню по відношенню до долара.