Понад 10 мільярдів на підтримку: Америка готує солідну фінансову допомогу для України

Америка передала українській державі 1,2 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки. Це перший транш бюджетного кроку з боку США, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки.

Міністр фінансів США оголосила про переказ 1,2 мільярда доларів допомоги Україні 27 лютого 2023 року. Це перший крок із сумарно 10 мільярдів бюджетної підтримки України, яку Сполучені Штати хочуть перевести в найближчі місяці.

Джанет Йеллен також підкреслила, що економічна допомога з боку Америки дозволяє українській державі працювати в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію держави. Це стосується критично важливих послуг та їх поставок та уряду української держави. Також підтримка з фінансового фронту допомагає ЗС України, зміцнюючи тили та даючи можливість українським військовим продовжувати битися ефективніше.

Україна також отримала підтримку на 4 мільйони євро від Естонії.