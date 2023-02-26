Українські партизани використовують БПЛА в атаці на рідкісний російський літак А-50

Українські партизани, які використовують БПЛА, атакували російський розвідувальний літак. Атака відбулася на білоруському аеродромі “Мачуліщі”, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал “Беларускі Гаюн“.

Російський літак А-50 атакований українськими партизанськими підрозділами за допомогою безпілотних літальних апаратів. Силовики Білорусі знайшли пульти управління, завдяки яким атака була зроблена, але партизани встигли втекти. Бойовики зараз перебувають у безпеці, за кордоном Білорусі.

Літаки моделі А-50У дуже важливі для країни-агресора. Насамперед через рідкість. У Росії таких моделей всього шість, а обслуговування вимагає присутності 19 осіб. Вартість технічного обслуговування такого розвідника складає 330 мільйонів доларів.

Раніше українські партизани завдали удару залізницею Російської Федерації.