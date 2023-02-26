Спекотний лютий: на московському заводі стався потужний вибух

26 лютого 2023 року на московському заводі сталася пожежа. Його влаштував вибух, який створив додаткове займання на території заводу, повідомляє “Преса України” з посиланням на “ТАСС”.

На північному сході Москви в одному із заводів стався вибух, який призвів до додаткового загоряння та обвалення.

Усередині ангару вибухнула ємність, яка була наповнена дизельним паливом, що стало причиною події. Вогонь активно розширюється у розмірах, покриваючи територію ангару. Інформації про постраждалих під час вибуху чи пожежі не надходило, а на місці надзвичайної ситуації працюють пожежники.

Можливо, цей вибух дизельного палива створено через некомпетентність робітників на заводі. Журналісти не змогли добитися інформації щодо причини вибуху дизеля.

Раніше у Білгородській області так само були чутні вибухи, ЗМІ говорили, що це “ППО”.