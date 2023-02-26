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Понеділок, 27 Лютого

Путін намовляє на Захід: “плани про розкол” Російської Федерації

Путін надав нову пропаганду на "Росія-1".
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що “Колективний Захід” “хоче розчленувати Росію”. Заява була зроблена на інтерв’ю пропагандистського телеканалу “Росія-1”, повідомляє “Преса України“.

26 лютого 2023 року Путін дав інтерв’ю пропагандистському каналу “Росія-1”, де звинуватив Захід у “намірах розвалити РФ”.

Як підмога у своїй промові президент Російської Федерації заявив, що якщо Захід, який “хоче ліквідувати” колишній Радянський Союз прийме Росію в цивілізований світ, то прийме частинами. Він підкреслив цей момент перерахувавши як на його думку “ділитимуть” Росію: “московити, уральці, і так далі.”

Також Путін посилався на те, що це “вже знаходиться в планах”, кілька разів говорячи про папери та документи, але не додаючи їх як аргумент до своїх заяв.

Також російська пропаганда заявляла, що ЗСУ хочуть захопити Солідар. Цю заяву спростували самі ЗСУ.

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