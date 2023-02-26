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Підтримка від Естонії: Україна отримала зброю та техніку на 4 мільйони євро

Естонія підтримала Україну новим пакетом воєнної допомоги.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Естонія 26 лютого 2023 року надала нову підтримку українській державі. Допомога військового типу, повідомляє “Преса України” з посиланням на ERR.

У комплект військової допомоги з боку Естонії потрапила вогнепальна зброя, пістолети, автомати, БПЛА, камери на тепловізійних датчиках, генератори електрики, а також зарядні пристрої та одяг для Збройних Сил України.

Українській державі надійшла допомога рівна в ціні 1% ВВП Естонії, 4 000 000 євро, що, швидше за все, має показати серйозність намірів Естонії у війні Російської Федерації проти України.

Наступний пакет військової допомоги українським військовим буде розрахований на спеціальні операції Збройних Сил України. Про це розповів міністр оборони Певкур, коли зустрівся із Резніковим у Києві.

Раніше Естонія також підтримувала членство української держави в Альянсі НАТО.

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