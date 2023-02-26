Міністр оборони Естонії у Києві: подробиці робочого візиту

Міністр оборони Естонії приїхав до України 26 лютого 2023 року. Візит мав робочий характер, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Олексія Резнікова.

Міністр оборони України повідомив про приїзд його колег з Естонії до України. Ханно Певкур прибув до Києва, візит не став першим для нього. Олексій Рєзніков додав у своєму посту про підтримку України з боку Естонії. Пакет допомоги, який отримала Україна, перевищує 1% ВВП Естонії.

Також Резніков підкреслив, що Естонія і до цього вкладає безліч сил на підтримку української держави. Естонія стала ініціатором “1 мільйон снарядів 155 міліметрів для Збройних Сил України”, постачає гаубиці, допомагає у “Рамштайнах”, лікує українських солдатів та дає польові шпиталі для особливо складних випадків поранень.

Також Естонія не закриває свої двері для українських мандрівників.