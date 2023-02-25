Підозрювальна поведінка на “Мінській”: чоловіка одесита з гранатою затримано правоохоронними органами

Чоловікові загрожує до семи років ув’язнення. Його знайшли на київській станції метро під назвою “Мінська”. Правоохоронні органи виявили у нього запал до гранати типу Ф-1, а також гранату, повідомляє “Преса України” з посиланням на нацполіцію Києва.

Правоохоронні органи, які працюють на “Мінській”, помітили чоловіка, який підозріло поводився. Підозрюваний постійно оглядався, перевіряючи, чи не ведеться за ним стеження. Це насторожило поліцію, і вони зупинили громадянина для того, щоб перевірити причину такої підозрілої поведінки. Поверхневий огляд показав, що в кишені у підозрюваного була стара граната моделі ф-1, а також запал до неї.

Підозрюваним виявився громадянин Одеси віком 29 років. Його затримали, а речові докази надіслали на експертизу. Наразі йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція також затримувала молодого водія, який убив жінку.