Колишнього командира “Вагнерівців” заарештували в Норвегії після бійки в барі

Екс-командир “Вагнерівців” був заарештований у Норвегії. Чоловік затіяв п’яну бійку, через що його затримали правоохоронці, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Guardian.

Біля норвезького бару Осло колишній командувач шахрайського угруповання “Вагнер” затіяв бійку на п’яну голову. Чоловік віком 26 років перетнув норвезький кордон 13 січня, де попросив притулок. Але незабаром був затриманий, і за обвинувальним висновком, причиною затримання став п’яний бешкет біля бару Осло, який він влаштував.

Усі деталі справи не розкриваються, проте відомо, що п’яний підозрюваний чинив опір при арешті. Після прибуття у відділення поліції він напав на охоронців правопорядку, чим ймовірно посилив своє становище у цій справі.

Суд над Медведєвим призначено на 25 квітня.

Нагадаємо, полонений “Вагнерівець” розповів про стан справ у найманській огранізації.