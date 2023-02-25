Індія підтримує Україну у війні проти Росії, щоб посилити свої зв’язки із Євросоюзом

Індія хоче посилити свої зв’язки з Європейським Союзом і як опору для цього допомагатиме Україні у війні проти Росії, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Прем’єр-міністр Індії зустрівся із канцлером Німеччини. Під час зустрічі глави держав обговорили багато питань, серед яких була українська держава.

Шольц підкреслив факт того, що Індія користується ізоляцією Російської Федерації. Вона з величезними знижками купує нафту російського виробництва, чим допомагає Росії у війні проти України. І додав, що війна Збройних Сил України та Російської Федерації триває другий рік.

Також глави держав обговорили наслідки ходу війни між українською та російською державами. Війна привела світ до дефіциту продовольства, а також добрив.

Нагадаємо, Індія почала підтримувати засудження дій ЗС РФ в Україні.