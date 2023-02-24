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П’ятниця, 24 Лютого

SCM вимагає компенсації за руйнування на війні: перший український бізнес, який подав до РФ до суду

З’явилася перша українська компанія, яка подала позов проти РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

SCM стала першою великою компанією українського походження, що стала проти РФ. Вона подала позов, націлений на отримання компенсацій за збитки, які принесли злочинні військові дії ЗС РФ, повідомляє “Преса України” з посиланням на Голос Америки.

SCM стала першою великою компанією, яка зважилася на суд проти Російської Федерації. Вони націлені на компенсацію збитків, отриманих через злочинні дії РФ в Україні. Компанія стверджує, що в Маріуполі вона мала 30 підприємств, зібраних в єдину екосистему. Нині багато з них зруйновані чи пограбовані Збройними Силами Російської Федерації.

З метою досягнення справедливості, Рінат Ахметов відправив позов до Європейського суду з прав людини. Незалежну систему правосуддя було обрано як гаранта непідкупності та чесності винесеного рішення суду.

Раніше український бізнесмен відреагував на чутки про створення нової компанії.

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