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Субота, 25 Лютого

Росія втратить мільйони: США посилюють санкції проти компаній із російським походженням

Америка продовжує перекривати кисень російському бізнесу.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Санкції проти Російської Федерації стали жорсткішими. Сполучені Штати Америки відзначили у “чорному списку” більш ніж 60 компаній із російським походженням, повідомляє “Преса України” з посиланням на міністерство фінансів США.

Частина американського міністерства фінансів, що відповідає за іноземні активи, зробила новий крок до того, щоб знизити міць російського тиску на українські землі. Вони різко знижують ринкову здатність РФ біля Америки, занісши більш ніж 60 компаній Росії у “чорний список”. Таким чином Збройні Сили Російської Федерації отримуватимуть менше фінансування, ніж зараз.

Тим не менш, Російська Федерація продовжує спроби ухилятися від санкційних обмежень, але міністерство фінансів активно цьому протидіє. На даний момент у списку підсанкційних осіб перебувають понад 30 фізичних та 83 юридичні особи.

Так само під санкції Америки потрапив і алюміній, що виробляється в Росії.

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