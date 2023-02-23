Прем’єр-міністр України пропонує “задушити” атомний та алмазний ринки РФ санкціями

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав до санкцій проти алмазів, здобутих у Російській Федерації. Він очікує на нововведення до списку підсанкційних об’єктів від союзників, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяви українського прем’єра.

Денис Шмигаль сподівається, що наступний пакет санкцій поповнить список обмежених об’єктів російськими алмазами. Також він сподівається на нововведення щодо атомної промисловості Російської Федерації. Щоб країни-партнери остаточно відмовилися від атомної продукції Росії.

Також Шмигаль наголосив на важливості проведення санкцій як проти компаній, так і проти фізичних осіб Російської Федерації, які відіграють роль у повномасштабній війні проти України. Як аргумент, прем’єр-міністр України висунув ядерний шантаж та окупацію Запорізької атомної електростанції ЗС РФ.

Також прем’єр України назвав іноземних працівників в Україні незамінними.