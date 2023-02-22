Литва пропонує створити центр контролю за санкціями проти РФ та Білорусі

Надійшла пропозиція щодо створення центру контролю за санкціями. Ініціативу виявила Литва, запропонувавши створити окремий орган, який стежитиме за дотриманням санкцій проти Російської Федерації та республіки Білорусь, повідомляє “Преса України” з посиланням на Baltics News.

Голова Міністерства комунікації заявив, що завжди стояв за те, щоб санкції проти країни-агресора зміцнювалися. Задля зміцнення дійсності обмежень для РФ та Білорусі Марюс Скуодіс запропонував створити єдину державну структуру, яка стежитиме за виконанням обмежень.

Також він наголосив на важливості проблеми розмитості відповідальності за дотримання санкційних обмежень. Першочерговою точкою заснування цього державного органу Марюс ставить Литву.

Нагадаємо, до санкцій приєдналася Швейцарія.