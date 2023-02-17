Спірне рішення Печерського суду про відставку президента УАФ зазнало апеляції

Відбулося подання апеляції проти рішення Печерського суду, повідомляє “Преса України”.

Українська футбольна асоціація повідомила про те, що було подано апеляцію. Її мета – це остаточне рішення у питанні відставки Андрія Павленка, який зараз є президентом української футбольної асоціації.

Апеляційна судова інстанція незабаром отримає клопотання проти усунення Павленка від виконання обов’язків президента УАФ.

Завдяки подачі апеляції до апеляційного суду рішення Печерського суду втратило свою юридичну силу. Виходячи із повідомлення у фейсбуці української асоціації футболу, рішення Печерського суду спрямоване лише проти глави УАФ.

Також рішення про відставку Андрія Павленка від його обов’язків є порушенням Статутів УЄФА та ФІФА.

Нагадаємо, це не єдина суперечка в українському футболі.