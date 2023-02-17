Секрет привабливої музики: вчені розгадали формулу захоплюючих треків

Вчені психологічного профілю вивчили септаккорди. Вони з’ясували, що цей тип акордів додає музиці інтересу, повідомляє “Преса України” з посиланням на Daily Mail.

Вчені виявили закономірність у досліджуваних треках. Найбільші зразки мають певний темп, який дорівнює 137 ударам на хвилину, а так само звичайну структуру: куплет, приспів, куплет, приспів.

Так само зразкові треки, незважаючи на тривіальність, завжди мають у своїй структурі непередбачувані елементи, які не дають слухачеві занудьгувати. До таких елементів відносяться зміни тональності або додаткова нота, яка з’явиться у треку.

Вчені підсумували, найімовірніше людям подобаються септаккорди, які додають у музику написану з допомогою інтересу.

Також у музиці з’явилися нові правила. Інстаграм озвучив нові ліцензійні угоди.