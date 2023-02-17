Найдавніша у світі священна книга виставлена на аукціон за 30-50 мільйонів доларів

Книга вартість якої 30-50 мільйонів доларів. На аукціоні виставлено версію Біблії, яка є найстарішою у світі та написаною на івриті, повідомляє “Преса України” з посиланням на The New York Times.

Кодекс Сассуна, так називається писання, виставлене на аукціон за мільйони доларів. Дата створення цієї священної книги є кінець дев’ятого, початок десятого століття.

У цьому кодексі складаються всі книги єврейської Біблії, всі 24 священні писання.

Книжка не повна, у ній відсутні перші десять розділів книги Буття, близько 5 сторінок священного письма.

Матеріал книги це пергамент, і вважається, що її обсяг дорівнює приблизно 400 аркушів спочатку.

Наразі священний лист Сассуна належить фінансисту родом із швейцарської держави.

На аукціон також потрапили предмети мистецтва. 7 президентів країни.