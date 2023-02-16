Спецслужби України оприлюднили відео повернення військовополонених додому

Служба Безпеки України опублікувала у мережу відео де зафіксовано обмін військовополоненими із Збройними Силами Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм відео СБУ.

СБУ опублікували відео, де зафіксовано результат обміну військовополонених. Починається відео з приїзду автобуса, наповненого звільненими українцями, які згодом виходять на вулицю.

Винятковими кадрами є ті, де український військовий стоїть навколішки, а також кадри щасливого возз’єднання, швидше за все, однополчан, чи, можливо, рідних.

Закінчується відеоролик спільним кадром усіх звільнених та їхніх близьких, які кричать український клич “Героям слава!”.

Пост був підписаний словами про те, що українське життя є найвищою цінністю для Служби безпеки України. Також було наголошено на тому, що проводяться роботи над планом звільнення кожного українського військовополоненого.

Також із полону повернувся заступник мера міста Енергодар.