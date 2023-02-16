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П’ятниця, 17 Лютого

Через 333 дні у полоні: заступника мера Енергодару звільнено від російського полону

Заступника мера Енергодару визволили з полону.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Заступника мера міста Енергодара звільнено від полону Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Дмитра Орлова.

Мер Енергодару Дмитро Орлов поділився у своєму телеграмі новиною про те, що його заступника Івана Самойдюка звільнили з полону 16 лютого 2023 року.

За словами Енергодарського мера, Іван Самойдюк провів у російському полоні 333 дні. Дата влучення в полон російських солдатів 19 березня 2022 року. Весь час, коли заступник мера перебував за ґратами, він зазнавав тиску як фізичного, так і морального плану.

Дмитро Орлов наголосив на силі духу свого заступника, який не зламався під натиском.

Закінчив своє повідомлення Дмитро Орлов словами подяки. Мер Енергодару подякував усім, хто причетний до звільнення Дмитра Орлова.

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