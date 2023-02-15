Сліди насильницької смерті: що розкривають тіла 27 цивільних українців у Снігурівці

Тіла 27 жертв окупації знайшли у Снігурівці. Під час окупації Збройні Сили Російської Федерації вбили 27 цивільних громадян, повідомляє “Преса України” із посиланням на Новости N”.

Дмитро Козак, начальник Миколаївської обласної прокуратури, заявляє, що на тілах загиблих цивільних українців є сліди насильницької смерті. При тому, ці ознаки не цивільного характера. Серед слідів є кульові поранення, які свідчать про обстріл із вогнепальної зброї, травми які утворились під час вибухів бойових припасів поруч із жертвами російської агресії.

Проте цей випадок не схожий на Бучу. Так-як слідчим не вдалось виявити місця масових поховань українських громадян. Щодо вже виявлених злочинів, вже впроваджено розслідування кримінального характера, призначене для пошуку та покарання злочинців.

Нагадуємо, Снігурівці не єдине місце де війна забрала життя цивільного населення.