Одкровення “Вагнерівця”: позбавлення грошового забезпечення за невиконаний наказ

СБУ повідомили про затримання білоруського найманця, який приймав участь у війні на боці ПВК “Вагнер”, повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм Служби Безпеки України.

Спираючись на зібрану СБУ доказову базу, затриманий громадянин республіки Білорусь є добровольчим найманцем в ПВК “Вагнер”. Військовослужбовець при затриманні поділився інформацією із Службою Безпеки України.

Він приєднався до “Вагнеру” із метою заробляння грошей. Одразу після десятиденного курсу підготовки він був відправлений на поле бою. Також затриманий розказав що в ПВК “Вагнер” є нормою тортури за невиконання наданих командиром наказів та позбавлення грошового забезпечення за такої ж причини.

Бойовика підозрюють у найманстві, тому його покарання може становити від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Нагадуємо, російські найманці продовжують агресію на Донбасі.