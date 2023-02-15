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Четвер, 16 Лютого

Кінець чергам та дорогому пакуванню – “Нова Пошта” дозволяє відправити посилку за 15 гривень

Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

“Нова Пошта” пішла на зустріч клієнтам. Відкрито нову послугу, яку довго чекали, повідомляє “Преса України”.

Тепер можна відправляти посилки, які не були запаковані одразу на вулиці з поштоматів. Ця можливість буде економити час для громадян України бо не буде потрібно стояти у черзі.

Незалежно від розміру відправленої посилки, коштуватиме послуга 15 гривень. Вартість послуги включає в себе все необхідне: коробка, пакет, матеріали, які можуть бути потрібні для пересилання предметів, які не є ударостійкими або крихкими.

Відправка документів завдяки цій послузі безкоштовне. Ймовірно, цей крок з боку “Нової Пошти” буде ефективним у конкурентній боротьбі між поштовими послугами України. Можливо, надалі реєстрування електронної накладної та інших необхідних для пакування пунктів буде надаватись у відділах “Нової Пошти” за окрему плату.

“Нова Пошта” не єдина отримала нову послугу. Також отримав нові можливості застосунок “Дія”

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