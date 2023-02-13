Жахлива трагедія: землетрус в Туреччині забрав життя більше 29 000 людей

Нещодавній землетрус в Туреччині забрав життя більше 29 000 людей. Наслідки трагедії 6 лютого 2023 року, повідомляє “Преса України” із посиланням на Gazete Duvar.

Управління боротьби проти стихійних лих повідомили, що внаслідок землетрусу в Туреччині загинуло 29 605 людей. До цих жертв також додаються 147 934 постраждалих турецьких громадян.

Стихійне лихо стало випробуванням для громадян турецької держави, проте Німеччина допомагає Туреччині. Німецька держава ввела безвізовий режим для тих жертв землетрусу, родичі яких є постійними мешканцями Німеччини. Створено таке обмеження проти зловживання добротою європейської держави. Наразі немає точних даних, які б вказували кількість турецьких громадян, які використали цю пропозицію Німеччини.

Нагадуємо, Туреччина могла стати зоною переговорів.