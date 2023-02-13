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Вівторок, 14 Лютого

Нова зміна в пенсійному законодавстві: коли відбудеться індексація пенсій?

Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Індексація пенсії восени. Профільне пенсійне законодавство виставило дату індексації в перше березня, повідомляє “Преса України” із посиланням на сайт прес-служби Міністерства соціальної політики.

У кабінеті Міністрів, за словами міністерства соціальної політики, скоро буде визначено рішення даної теми. Також міністерство затвердило, що українці не мають хвилюватись за виплати, бо вони будуть надані вчасно.

Також українцям нагадали, що індексація має бути щорічним процесом, який буде проводитись з першого березня, та враховувати в себе всі зміни які вводить інфляція. Також одним з факторів нарахунку буде рівень середнього доходу, який отримує українські громадяни за останні три роки. Позитивна динаміка у мінсоцполітики може бути помічена президентом України.

Нагадуємо, українські пенсіонери отримали надбавку до пенсій.

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