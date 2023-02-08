Справа МН17: Нідерланди намагаються притягнути РФ до відповідальності

Притягнення Російської Федерації з боку Нідерландів продовжиться.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на твіттер заяву Марка Рютте.

Прем’єр-міністр Нідерландів у своїй заяві написав, що його держава не спиниться у своїй справі. Він наголосив що Нідерланди знать про несправедливість з боку російської держави та її президента ще з 2014 року. Він підкреслив, Нідерланди продовжать заклики Російської Федерації до відповідальності за їх злочинні вчинки.

Нідерланди оприлюднили деяку інформацію щодо злочинів Російської Федерації щодо громадян тимчасово окупованих регіонів в JIT. Проте Рютте розуміє, що це не те на що сподіваються родини жертв конфліктів. Він пообіцяв, що розслідування продовжиться одразу як з’явилися нові докази не гуманних злочинів з боку Збройних Сил Російської Федерації.

Нідерланди вже подавали возов проти Російської Федерації.