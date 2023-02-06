Найхолодніший день в історії: Сполучені Штати

В Сполучених Штатах Америки зафіксовано найнижчу в історії температуру.

Повідомляє “Преса України”.

Температура -42 градуса по цельсію цього тижня у американському штаті Нью-Гемпшир. Температура, яка опустилась наприкінці першого тижня лютого на горі Вашингтона є історичною для Сполучених Штатів Америки. Також в Америці сильний арктичний вітер, швидкість якого становить понад 100 міль на годину. NASA надали інформацію, що ці погодні умови аналогічні марсианским.

Рекорд температури було встановлено в 1963 році, та побито наприкінці цього тижня в 2023 році. Наразі американські громадяни шукають те, як поводитись під час такої аномальної погоди в горах. Як саме відреагували американські мешканці штату Нью-Гемпшир наразі невідомо.

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