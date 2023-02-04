Україна та ЄС: зміни в системі інтернатів

Співпраця української держави та Європейського Союзу. Володимир Зеленський розповів про спільну місію по реформі інтернатів.

Повідомляє “Преса України”.

Президент української держави заявив що Україна з допомогою Європейського союзу може змінити вже налагоджену роками систему інтернатів. Змінення плануються з ціллю збільшення дружності та цивілізованості інтернатів до дітей, які там опинилися. Також Володимир Зеленський підкреслив, що реформа обов’язково буде, та вже зараз окреслені домовленості попереднього характера із Європейським Союзом.

Чинний президент української держави впевнений, що війна підштовхує Україну до змін. Збройна агресія Збройних Сил Російської Федерації змінює ставлення до людей, родини, держави.

Зеленський також наголосив що українському народу принесе користь співпраця з МВФ.