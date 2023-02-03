Україна швидко йде до вступу в ЄС: голова європейської комісії

Голова Європейської Комісії підкреслила те, що швидкість інтегрування України в Європейський Союз дуже велика.

Повідомляє “Преса України”.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що українська держава незважаючи на військовий стан та відкриту агресію Збройних Сил Російської Федерації показують впевнені результати, які наближують її інтеграцію до ЄС.

Також голова Європейської Комісії підкреслила, що немає чітких рамок, проте країна-кандидат в Євросоюз має виконати необхідні цілі, що робить українська держава попри війну. Також Урсула нагадала, що процес інтегрування країни має бути вигідним для всіх.

Також було зазначено, що історія вступу різних членів Європейського Союзу показує відсутність єдиного шаблону інтегрування країни-кандидата, тому можливо українська держава зможе приєднатись до ЄС навіть у стані війни.

Нагадуємо, між Євросоюзом та Росією були розірвані стосунки.