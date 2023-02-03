131 батальйон тероборони Києва: “Просимо протидронну рушницю”

Батальйон територіальної оборони Києва під номером 131 потребує допомоги. Військові просять надати їм зброю проти безпілотників ЗС РФ.

Повідомляє “Преса України”.

Українські військові, які борються на сході наразі не мають оснащення для боротьби з безпілотними літальними засобами. Вони ймовірно використовують звичайну вогнепальну зброю для збиття ворожої літальної техніки, тому потребують допомоги.

131 батальйон вже мав досвід з використання антидронової зброї, проте наразі в них її немає, тому вони просять надати її. Мотивовано це тим, що без обладнання, яке дозволить ефективно боротись з БПЛА Збройних Сил Російської Федерації вони зазнають втрат, а також наражають на небезпеку цивільних громадян України. Для боротьби проти БПЛА батальйон просить протидронну рушницю, бажано моделі EDM4S.

Українські військові також поповнюють свої запаси БПЛА.