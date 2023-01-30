Закарпаття: подача світла буде збільшена, проте порушникам зменшена

Буде збільшена подача світла на Закарпатті. Проте порушників електричного режиму очікують обмеження.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм пост Віктора Микити

Подача електричної енергії на Закарпатті збільшиться, проте це буде балансуватись обмеженнями для порушників. Таким чином цивільні громадяни, які дотримуються графіка будуть отримувати доповнення до свого енергетичного ліміту, а порушники навпаки. Це може бути також мотиватором для того, щоб більше не порушувати графіків тим, хто відчуває на собі обмеження.

Також Микита зазначив, що раніше енергетичні компанії давали можливість бізнесам забезпечити себе джерелами живлення альтернативного характера, тому тепер головна ціль для живлення — будинки громадян Закарпаття.

Закарпаття завжди дотримувалось правил суворо. Раніше через відсутність щеплення було усунено з роботи майже 400 людей.