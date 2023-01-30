Захід боїться: головний страх щодо війни для країн-партнерів

Західні держави турбує перспектива затягування військового конфлікту. Повномасштабна війна між Україною та Російською Федерацією, яка все дужче затягується лякає Захід.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на The Wall Street Journal.

Час у війні може зіграти на боці Збройних Сил Російської Федерації. Цей факт лякає столиці Західних держав, тому вони прийняли рішення збільшити військову підтримку української держави.

Ці дії з боку Заходу свідчать про те, що Україні потрібна допомога найближчим часом, щоб не втрати вікно можливостей, яке Збройні Сили України відкрили контрнаступами в 2022 році. Час може дозволити Збройним Силам Російської Федерації звикнути до тиску ЗСУ, що надалі може призвести до трагічних наслідків, як для України, так і для всього світу. Останнє ймовірно через те, що Російська Федерація може вже зараз тримати образу на країни Заходу, які вона вже давно не сприймає як товаришів.

Західні міністерства закордонних справ також відреагували на велике переселення депутатів до їх країн.