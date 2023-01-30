Ціни на газ та нафту: 2022 рік збагатив нафтотрейдерів

Нафта та газ в 2022 році збагатили енергетичний ринок світу.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на The Guardian.

Якщо дивитись на звіти надані компанією McKinsey&Company, можна побачити що повномасштабне вторгнення на територію української держави відобразились на ринку. Агресія Збройних Сил Російської Федерації дестабілізує світовий енергетичний ринок. Завдяки цьому, нафтотрейдери змогли скористатися ситуацією та отримати рекордні прибутки. Рекорд встановлений за підсумками колишнього 2022 року.

Останні чотири роки підвищили ціну на нафтопродукти до 55 мільярдів доларів у 2021 році. Загалом прибутки з торгівлі нафтопродуктами та газом піднялись майже в тричі. з 7 мільярдів доларів до 13. Це ймовірно наслідок посилення санкцій проти Російської Федерації, який дозволив іншим нафтовим компаніям зайняти місце, яке було зайнято Росією.

Молдова також написала нову сторінку в своїй історії. Вони провели перший імпорт газу.