Заклик Порошенка: необхідність надання реактивних винищувачів Україні

Попередній президент української держави закликає світову спільноту надати Збройним Силам України реактивні винищувачі після того, як військовим були надані танки.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на Euronews.

Петро Порошенко зазначив, що передача танків Україні це вже великий крок, проте на тлі того, що Збройні Сили Російської Федерації зараз поповнюються завдяки мобілізації та виходу на поле бою нових танків — потрібно ще більше вогневої міці для Збройних Сил України.

Він підкреслив, що потрібно розгортати програму підготовки українських пілотів та передачу реактивних винищувачів українській державі. Тому що наразі цивільних громадян НАТО, за словами колишнього президента, від російської агресії зараз захищають військові Збройних Сил України.

Нагадуємо, раніше Порошенко виступив перед своїми прихильниками.