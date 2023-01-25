Зміна політики продажу: тютюн та алкоголь лише за карткою

Планується оновлення політики продажу алкогольних та тютюнових товарів. Наразі планується ввести систему безготівкової оплати даних товарів.

Повідомляє “Преса України”.

Планується зміна політики продажу в українських магазинах, тепер планують ввести безготівкову оплату за цигарки та алкоголь. Це зроблено для того, щоб ці товари можна було отримати лише завдяки банківській карті. Можливо, це зроблено для урегулювання продажу товару покупцям, які не досягли необхідного для споживання цих товарів віку.

Офіційно також додали, що планується підвищення оподаткування шкідливих продуктів.

До того ж планується модернізація адміністрування податків завдяки тому, що буде змінений акциз. Нововведення буде в тому, що на продуктах буде унікальний QR-код.

У Кабміні раніше планували підвищити ціни на алкоголь.